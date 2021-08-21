İstanbullular toplu taşıma zamlarından şikayetçi! İstanbul’da ulaşım neden bu kadar pahalı?

İstanbul denilince akla hiç şüphesiz trafiği ve yaşattığı çile geliyor. Öyle ki çözüm olarak toplu taşıma araçlarının kullanılması isteniyordu. Fakat son 2 yılda ulaşımda zamların ardı arkası kesilmedi. Peki İstanbullu ulaşımdaki zam hakkında ne düşünüyor?