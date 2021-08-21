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İstanbullular toplu taşıma zamlarından şikayetçi! İstanbul’da ulaşım neden bu kadar pahalı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.08.2021 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021
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İstanbullular toplu taşıma zamlarından şikayetçi! İstanbul’da ulaşım neden bu kadar pahalı?

İstanbul trafiğinin en önemli çözümü hiç şüphesiz ki toplu ulaşım araçları. Megakentte günde milyonlarca toplu taşıma araçlarını kullanıyor ancak son 2 yılda art arda yapılan zamlar, İstanbulluları isyan ettirdi. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu, vatandaşlara mikrofon uzattı. İşte İstanbulluların ulaşımdaki zamlara isyanı...

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak." ifadelerini kullanmıştı. Ancak durum son 2 yılda hiç de öyle olmadı.

İstanbullular toplu taşıma zamlarından şikayetçi! İstanbul’da ulaşım neden bu kadar pahalı?

İstanbul denilince akla hiç şüphesiz trafiği ve yaşattığı çile geliyor. Öyle ki çözüm olarak toplu taşıma araçlarının kullanılması isteniyordu. Fakat son 2 yılda ulaşımda zamların ardı arkası kesilmedi. Peki İstanbullu ulaşımdaki zam hakkında ne düşünüyor?

İstanbullular toplu taşıma zamlarından şikayetçi! İstanbul’da ulaşım neden bu kadar pahalı?

"DUYULMAMIŞ BİR ŞEY"

-Aşırı derecede bütçemizi zorluyor ulaşım çünkü çalıştığımız yerlerde ikinci bir zammı alamıyoruz ve ekstra cebimizden gidiyor. 1 yılda 2 kere zam hiç olmamış duyulmamış bir şey.

İstanbullular toplu taşıma zamlarından şikayetçi! İstanbul’da ulaşım neden bu kadar pahalı?

"ZAM YÜKSELDİ"
-Zamlar oldukça yükseldi. Bunun dışında aktarmalardan da yeteri kadar tatmin olamıyoruz

İstanbullular toplu taşıma zamlarından şikayetçi! İstanbul’da ulaşım neden bu kadar pahalı?

İstanbul'da İETT otobüs, metrobüs, metro , tramvay, şehir hatları 2021 fiyatlandırılması ise şu şekilde, tam bilet ücreti, 3 lira 50 kuruş iken, 4 lira 03 kuruşa, öğrenci bilet fiyatı 1 lira 70 kuruş iken 1 lira 96 kuruşa, yükseldi.

İstanbullular toplu taşıma zamlarından şikayetçi! İstanbul’da ulaşım neden bu kadar pahalı?

-Her gün kullanıyorum özellikle geliş ve gidişlerde bu farkı ister istemez hissediyoruz. Ani artışlar olduğu için bir anda denge şaşıyor.

İstanbullular toplu taşıma zamlarından şikayetçi! İstanbul’da ulaşım neden bu kadar pahalı?

Mavi kart aylık ücret tarifesi ise, tam bilet fiyatı 275 lira iken 316 TL'ye, öğrenci bilet fiyatı 50 lira iken 57 lira 50 kuruşa yükseldi.

İstanbullular toplu taşıma zamlarından şikayetçi! İstanbul’da ulaşım neden bu kadar pahalı?

Öğrenciler de peş peşe gelen zamlardan bir hayli şikayetçi.

İstanbullular toplu taşıma zamlarından şikayetçi! İstanbul’da ulaşım neden bu kadar pahalı?

-Yapılan zamdan haberim var öğrenci 1,96 çıkmış yani bir şey diyemiyorum artık.

İstanbullular toplu taşıma zamlarından şikayetçi! İstanbul’da ulaşım neden bu kadar pahalı?

-Bir öğrenci olarak bence zam getirilmemesi gerekiyordu.

İstanbullular toplu taşıma zamlarından şikayetçi! İstanbul’da ulaşım neden bu kadar pahalı?

Hemen hemen hergün toplu taşıma aracı kullanan İstanbullular günde ortalama 15 ile 20 lira arasında harcadıklarını söylüyor.

İstanbullular toplu taşıma zamlarından şikayetçi! İstanbul’da ulaşım neden bu kadar pahalı?

2 yıl önce metrobüs ücreti 3 lira 85 kuruş iken 2021 yılında 5 lira 98 kuruşa yükseldi.

İstanbullular toplu taşıma zamlarından şikayetçi! İstanbul’da ulaşım neden bu kadar pahalı?

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