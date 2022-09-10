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İstanbullu yolda kaldı! CHP'li İBB yine sınıfta kaldı! AK Partili belediyeler seferber oldu

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Giriş: 10.09.2022 01:36
İstanbul Avcılar'da yaşanan metrobüs kazasının ardından toplu ulaşım hizmeti çöktü. Vatandaşlar yollarda kalınca İBB'nin yapması gereken aktarma işlemini AK Partili Belediyeler üstlendi. Fatih, Başakşehir, Beyoğlu, Güngören ve Kağıthane Belediyesi'ne bağlı otobüsler yolcuları gidecekleri yere kadar taşıma hizmeti başlattı.
AK Partili belediyeler seferber oldu
AK Partili belediyeler seferber oldu
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