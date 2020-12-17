İstanbul’da silahlı kavga kamerada! Lüks cipini husumetli olduğu şahsın üzerine sürdü

Kağıthane’de dün saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi Çobançeşme Caddesi üzerinde 2 milyon lira değerindeki lüks ciple husumetli olduğu şahsın bulunduğu yere gelen gözü dönmüş saldırganlar, araçla vatandaşların arasına daldı. Husumetli olduğu şahsı önce çarparak yere düşüren ardından da silahla ateş açarak yaralayan saldırganlar, kaldırımdaki kadını ise sıkıştırdı.