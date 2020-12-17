17 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da silahlı kavga kamerada! Lüks cipini husumetli olduğu şahsın üzerine sürdü

İstanbul’da silahlı kavga kamerada! Lüks cipini husumetli olduğu şahsın üzerine sürdü

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2020 10:03
Güncelleme:17.12.2020 10:06
Kağıthane’de dün saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi Çobançeşme Caddesi üzerinde 2 milyon lira değerindeki lüks ciple husumetli olduğu şahsın bulunduğu yere gelen gözü dönmüş saldırganlar, araçla vatandaşların arasına daldı. Husumetli olduğu şahsı önce çarparak yere düşüren ardından da silahla ateş açarak yaralayan saldırganlar, kaldırımdaki kadını ise sıkıştırdı.
Ortalık savaş alanı! İzlemesi bile korkunç
Ortalık savaş alanı! İzlemesi bile korkunç
Kayseri şehitleri unutulmadı
Kayseri şehitleri unutulmadı
Nefes kesen anlar
Nefes kesen anlar
Nehre uçan araçta mahsur kaldılar
Nehre uçan araçta mahsur kaldılar
Hırsızlar sert kayaya çarptı
Hırsızlar sert kayaya çarptı
Piyanist kedi!
Piyanist kedi!
Faciaya ramak kaldı
Faciaya ramak kaldı
Ölüm halayı! Canlarını hiçe saydılar
Ölüm halayı! Canlarını hiçe saydılar
Kapalı okulda ilginç manzara
Kapalı okulda ilginç manzara
Tilki suçüstü yakalandı
Tilki suçüstü yakalandı
Yıllardır arıyor! İşte buldukları
Yıllardır arıyor! İşte buldukları
Kanınız çekilecek! Bakmaya dayanılmaz
Kanınız çekilecek! Bakmaya dayanılmaz
Daha Fazla Video Göster