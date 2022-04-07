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İstanbul’daki sahabe Ebu Eyyub El Ensari! Türbesi dolup taştı

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Giriş: 07.04.2022 13:07
İki yılın ardından camilerde teravih namazı kılınıyor, türbeler de ziyarete açıldı. İstanbul'da en çok ziyaret edilen yerlerden biri de Ebu Eyyub El Ensari hazretlerinin türbesi. Peki Eyyub El Ensari Hazretleri kim, neden her gün yüzlerce insan buraya gelip dua ediyor? İşte tüm merak edilenler…
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