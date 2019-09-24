İstanbul'daki korkutan deprem, "Büyük depremin habercisi mi?" İşte cevabı...

Saat 11:01 sıralarında İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem oldu. Kandilli, depremin Marmara denizi Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. AFAD ise İstanbul Silivri açıklarındaki depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından Cerrahpaşa Üniversitesi jeoloji öğretim üyesi Dr. Yıldırm Güngör, A haber canlı yayına bağlanarak yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Bu deprem "Öncü bir deprem mi?", "Büyük İstanbul depreminin habercisi mi?" İşte vatandaşlar tarafından merak edilen bu sorulara Dr. Yıldırm Güngör A haber ekranlarında cevap verdi. İşte tüm detaylar...