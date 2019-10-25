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25.10.2019
İstanbul'da zehir tacirlerine 14 adreste helikopter destekli operasyon
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İstanbul’da bulunan (14) ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Helikopter destekli düzenlenen operasyonla; yüklü miktarda uyuşturucu madde (Metanfetamin, Eroin ve Skunk) ele geçirilirken, (1)’i örgüt lideri olmak üzere toplam (12) kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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