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İstanbul’da yol üstünde milyonluk hırsız!

İstanbul’da yol üstünde milyonluk hırsız!

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 15:40
İstanbul'da motosikletli iki hırsız seyir halindeyken yol kenarında gördükleri bir cihazı çaldı. On bin lira civarında bir ücrete satacaklarını düşündükleri cihaz mühendislerin ölçüm yapmak için kullandıkları reflektör metreydi. Neyse ki polis, onlar daha cihazın değerini anlayamadan hırsızları yakaladı.
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Yol üstünde milyonluk hırsız!
Yol üstünde milyonluk hırsız!
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