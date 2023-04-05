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İstanbul’da yol kenarına dökülen kimyasal atık Sazlıbosna Barajı'na karıştı

A Haber
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Giriş: 05.04.2023 14:02
Yol kenarına atılan ve kimyasal olduğu belirlenen atık, İstanbul'un su kaynaklarından Sazlıbosna Barajı’na karıştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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