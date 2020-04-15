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İstanbul’da yasağı delip arabada yakalanan gençlerin ifadeleri 'yok artık' dedirtti
İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis, sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı iki genci araçta yakaladı. Para cezası kesilen gençler, “Ceza yiyeceğimizi biliyorduk” dedi.
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