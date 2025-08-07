İstanbul’da yağış başladı! A Haber Fatih’ten aktardı

A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, İstanbul’daki yağışlı havaya ilişkin son durumu aktardı. Ezim, Fatih Kennedy Caddesi çevresinden yaptığı canlı yayında, İstanbul’da beklenen yağışın başladığını ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Cumartesi gününe kadar etkili olacağının tahmin edildiğini bildirdi.