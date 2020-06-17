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İstanbul’da ünlü çiftin oğlunun acil servis önünde "yanlışlıkla" öldürüldüğü saldıra kameraya yansıdı

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Giriş: 17.06.2020 16:02
Güncelleme:17.06.2020 16:05
Şişli’de 7 Ocak tarihinde, Figen Mays ile Randolph Ward Mays çiftinin oğlu 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı bıçaklayarak öldüren ve müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Akın Kutlu hakim karşısına çıktı. Sanık Akın Kutlu savunmasında, "Aileden özür diliyorum. Yanlışlıkla oldu" dedi. Duruşmada anne Figen Mays ağlayarak verdiği ifadesinde, "Oğlum kollarıma düştü, sonra da yere düştü. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" derken, baba Randolp Ward Mays ise ağlayarak "Şikayetçiyim" dedi.
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