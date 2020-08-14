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İstanbul'da trafikte kadına saldırdı! Otomobilin üzerine çıkıp...

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Giriş: 14.08.2020 09:08
Son dakika haberi... Eyüpsultan Alibeyköy'de bir kişinin trafikte sinirlendiği kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırgan kadının kullandığı otomobilin üzerine çıkıp ön camını kırdı. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, saldırganlara tepki yağdı.
İstanbulda trafikte kadına saldırdı! Otomobilin üzerine çıkıp... İSTANBUL'DA TRAFİKTE KADINA SALDIRDI! OTOMOBİLİN ÜZERİNE ÇIKIP...

Kadına saldırdı! Otomobilin üzerine çıkıp...
Kadına saldırdı! Otomobilin üzerine çıkıp...
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