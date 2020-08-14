İstanbul'da trafikte kadına saldırdı! Otomobilin üzerine çıkıp...

Son dakika haberi... Eyüpsultan Alibeyköy'de bir kişinin trafikte sinirlendiği kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırgan kadının kullandığı otomobilin üzerine çıkıp ön camını kırdı. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, saldırganlara tepki yağdı.