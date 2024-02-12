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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı! Metrobüs duraklarında büyük yoğunluk yaşandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2024 09:15
Son dakika haberine göre İstanbul'da sabah saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik adeta kilitlendi. Trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıkarken, toplu taşımada da büyük yoğunluk yaşandı. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
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