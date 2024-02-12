İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı! Metrobüs duraklarında büyük yoğunluk yaşandı

Son dakika haberine göre İstanbul'da sabah saatlerinde yağışın da etkisiyle trafik adeta kilitlendi. Trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıkarken, toplu taşımada da büyük yoğunluk yaşandı. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.

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