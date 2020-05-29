İstanbul'da toplu taşıma kullanan kişi sayısı 2 milyona dayandı |Video

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından İstanbul'daki toplu taşıma kullanım oranı azalmıştı. Ancak bu oran normalleşmeyle birlikte arttı ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullananların sayısı 2 milyona dayandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dibe vuran toplu taşıma kullanımı artmaya başladı.

İstanbul'da 15 gün öncesine göre, toplu taşıma kullananların oranı yüzde 6 arttı ve 2 milyona dayandı.

Salgının pik yaptığı dönemde yapılan uyarılar sonrası vatandaşlar kendi aracıyla dışarı çıkmaya başladı.

8 Nisan'da toplu ulaşım araçlarını kullanım sayısı ise 895 bin 958'e düştü.

Daha sonraki haftalarda, toplu taşımada sürekli bir artış gözlemlendi ve kullanım sayısı 27 Mayıs'ta 1 milyon 957 bin 143'e ulaştı.

Son 7 haftada ise toplu ulaşım araçlarını kullanım sayısı yaklaşık 1 milyon arttı.