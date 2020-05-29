- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
İstanbul'da toplu taşıma kullanan kişi sayısı 2 milyona dayandı |Video
Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından İstanbul'daki toplu taşıma kullanım oranı azalmıştı. Ancak bu oran normalleşmeyle birlikte arttı ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullananların sayısı 2 milyona dayandı.
Salgının pik yaptığı dönemde yapılan uyarılar sonrası vatandaşlar kendi aracıyla dışarı çıkmaya başladı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dibe vuran toplu taşıma kullanımı artmaya başladı.
İstanbul'da 15 gün öncesine göre, toplu taşıma kullananların oranı yüzde 6 arttı ve 2 milyona dayandı.
Salgının pik yaptığı dönemde yapılan uyarılar sonrası vatandaşlar kendi aracıyla dışarı çıkmaya başladı.
8 Nisan'da toplu ulaşım araçlarını kullanım sayısı ise 895 bin 958'e düştü.
Daha sonraki haftalarda, toplu taşımada sürekli bir artış gözlemlendi ve kullanım sayısı 27 Mayıs'ta 1 milyon 957 bin 143'e ulaştı.
Son 7 haftada ise toplu ulaşım araçlarını kullanım sayısı yaklaşık 1 milyon arttı.