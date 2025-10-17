İstanbul’da tarihi zirve: Sıfır Atık dünyanın kaderini değiştirebilir mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı Uluslararası Sıfır Atık Forumu İstanbul'da yoğun bir katılımla gerçekleştiriliyor. Forumda, "Sıfır Atık" hareketinin iklim krizine çözüm olup olamayacağı ve dünyayı nasıl değiştirebileceği gibi konular ele alınıyor. Detayları A Haber muhabiri Meral Dağlılar'ın konuğu olan Sıfır Atık Koordinatörü Prof. Dr. Ece Ümmü Deveci anlattı.

