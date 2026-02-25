CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Kanalizasyon bahanesiyle define kazısı
Yaşam Kanalizasyon bahanesiyle define kazısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti'ye ziyaret
Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti'ye ziyaret
ABD İran'a saldıracak mı?
Dünya ABD İran'a saldıracak mı?
İstanbul’da “Sıfır Atık Haftası” için stratejik adım
Yaşam İstanbul’da “Sıfır Atık Haftası” için stratejik adım
İftar öncesi faciadan dönüldü
Yaşam İftar öncesi faciadan dönüldü
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kurtulmuş'tan siyasi parti turu: "Terörsüz Türkiye" için tarihi eşik aşılıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” raporunun tamamlanmasının ardından siyasi parti turlarına hız verdi. Dün MHP, CHP ve DEM Parti'yi ziyaret eden Kurtulmuş, bugün ise AK Parti Grubu ile bir araya gelerek yeni yasal düzenlemeler ve ortak raporun detaylarını masaya yatırıyor. Meclis çatısı altında yürütülen bu temaslarda, terörün tamamen sonlandırılmasına yönelik atılacak adımlar üzerinde geniş tabanlı bir uzlaşma aranıyor.

Gündemden Videolar

Balıkesir'de F-16 düştü: Şehidimizin naaşına ulaşıldı
Balıkesir'de F-16 düştü: Şehidimizin naaşına ulaşıldı
Balıkesir'den kahreden haber! F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Balıkesir'den kahreden haber! F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı! 1 şehit
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı! 1 şehit
Gece 12'de başlayacak: İstanbul dahil o iller listede
Gece 12'de başlayacak: İstanbul dahil o iller listede
İran gerilimi üzerinden Türkiye sınırı için kirli plan!
İran gerilimi üzerinden Türkiye sınırı için kirli plan!
Balkanlar’dan soğuk hava dalgası! İstanbul’da kar ve sulu kar alarmı
Balkanlar’dan soğuk hava dalgası! İstanbul’da kar ve sulu kar alarmı
İsrail'de Eurofighter paniği! Türkiye hava gücünü ikiye katlayacak
İsrail'de Eurofighter paniği! Türkiye hava gücünü ikiye katlayacak