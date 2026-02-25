Kurtulmuş'tan siyasi parti turu: "Terörsüz Türkiye" için tarihi eşik aşılıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” raporunun tamamlanmasının ardından siyasi parti turlarına hız verdi. Dün MHP, CHP ve DEM Parti'yi ziyaret eden Kurtulmuş, bugün ise AK Parti Grubu ile bir araya gelerek yeni yasal düzenlemeler ve ortak raporun detaylarını masaya yatırıyor. Meclis çatısı altında yürütülen bu temaslarda, terörün tamamen sonlandırılmasına yönelik atılacak adımlar üzerinde geniş tabanlı bir uzlaşma aranıyor.