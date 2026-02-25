Şehit pilot Binbaşı Bolat'a veda I Türkiye şehidini uğurluyor

Balıkesir’de 9. Ana Jet Üs Komutanlığı’na bağlı bir F-16 savaş uçağı, saat 00.50 sıralarında görev uçuşu sırasında düştü. Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, uçağın düşmeden önce telsiz irtibatının kesildiğini açıkladı. Olayın ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatılırken, şehit pilotun naaşına ulaşıldı. Akın Gürlek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu. A Haber muhabiri Tayfun Er, şehit pilot için düzenlenen törende duygusal anlar yaşandığını aktardı.