ahaber.com.tr Haber Merkezi

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti'ye ziyaret: Terör meselesi gündemden kaldırılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" turu kapsamında AK Parti Grubu'nu ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamladığını belirten Kurtulmuş, terör meselesinin Türkiye'nin gündeminden ebediyen kaldırılacağını vurguladı. Ziyaret sonrası yapılan açıklamalarda, "Toprağa artık çocuklarımızı değil, silahları gömmek istiyoruz" mesajı ön plana çıktı.

