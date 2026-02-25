Başkan Erdoğan'dan bildiri tepkisi: Fikren fosilleşmiş güruhun hezeyanlarına gülüp geçiyoruz

Başkan Erdoğan Emekçiler ile iftar programında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, burada 168 ismin yayınladığı bildiriye tepki göstererek "Türkiye'nin 23 yıldaki değişimini sindiremeyen, zihnen, fikren fosilleşmiş güruhun hezeyanlarına gülüp geçiyoruz. Onlar hangi bildiriyi yayınlarsa yayınlasın, biz toplumun her kesiminin hak ve özgürlüklerini genişletmeye odaklanıyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle hareket edeceğiz" dedi.