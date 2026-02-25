CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
A Haber depremzede ailelerin iftarına konuk oldu
Özel Haber A Haber depremzede ailelerin iftarına konuk oldu
ABD İran'a saldıracak mı?
Dünya ABD İran'a saldıracak mı?
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti'ye ziyaret
Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti'ye ziyaret
Şehit pilot Binbaşı Bolat'a veda I Türkiye şehidini uğurluyor
Gündem Şehit pilot Binbaşı Bolat'a veda I Türkiye şehidini uğurluyor
Şeyma Gökçe nasıl öldü?
Özel Haber Şeyma Gökçe nasıl öldü?
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan'dan bildiri tepkisi: Fikren fosilleşmiş güruhun hezeyanlarına gülüp geçiyoruz

Başkan Erdoğan Emekçiler ile iftar programında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, burada 168 ismin yayınladığı bildiriye tepki göstererek "Türkiye'nin 23 yıldaki değişimini sindiremeyen, zihnen, fikren fosilleşmiş güruhun hezeyanlarına gülüp geçiyoruz. Onlar hangi bildiriyi yayınlarsa yayınlasın, biz toplumun her kesiminin hak ve özgürlüklerini genişletmeye odaklanıyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle hareket edeceğiz" dedi.

Gündemden Videolar

Balıkesir'de F-16 düştü: Şehidimizin naaşına ulaşıldı
Balıkesir'de F-16 düştü: Şehidimizin naaşına ulaşıldı
Balıkesir'den kahreden haber! F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Balıkesir'den kahreden haber! F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı! 1 şehit
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı! 1 şehit
Gece 12'de başlayacak: İstanbul dahil o iller listede
Gece 12'de başlayacak: İstanbul dahil o iller listede
İran gerilimi üzerinden Türkiye sınırı için kirli plan!
İran gerilimi üzerinden Türkiye sınırı için kirli plan!
Balkanlar’dan soğuk hava dalgası! İstanbul’da kar ve sulu kar alarmı
Balkanlar’dan soğuk hava dalgası! İstanbul’da kar ve sulu kar alarmı
İsrail'de Eurofighter paniği! Türkiye hava gücünü ikiye katlayacak
İsrail'de Eurofighter paniği! Türkiye hava gücünü ikiye katlayacak