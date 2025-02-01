İstanbul’da sis etkisi! Göz gözü görmedi

Sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde yoğun sis resmen esir aldı. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Marmara, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesinin olacağı konusunda uyarıda bulundu. İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 5 ila 10 metreye kadar indirdi. Sis İstanbul'un üzerine çöktü. Öyle ki trafikte araçlar flaşörlerini yakarak ilerlemeye çalıştı.

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