30 Mart 2022, Çarşamba
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İstanbul'da sipariş götüren kurye merdiven boşluğuna idrarını yaptı
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bir eve sipariş götüren kurye, binadan çıkarken merdiven boşluğuna tuvaletini yaptı. Binadan kötü kokular gelmesi sebebiyle güvenlik kamera kayıtlarına bakan bina sakinleri gördükleri karşısında şoke oldu. Kuryenin apartmana idrarını yapması güvenlik kamerasına yansıdı.