Filistin'den COP31'e teşekkür! Filistin Çevre Kalitesi Kurumu Başkanı Gazze'deki yıkımı anlattı

Filistin Çevre Kalitesi Kurumu Başkanı Zaghloul Samhan, A Haber'e verdiği röportajda Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31 İklim Zirvesi'ne övgülerde bulundu. Filistin'e pavilyon tahsis edilmesi nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Samhan, Gazze'de savaşın çevre üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Yaşananları “soykırım ve ekokırım” olarak nitelendiren Samhan, COP31 deklarasyonunda işgal altında yaşayanlara öncelik verilmesi çağrısı yaptı. A Haber muhabiri Abdullah Ünver ve kameraman Uğur Koçak, Samhan'ın açıklamalarını ve COP31'deki detayları aktardı.