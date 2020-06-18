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İstanbul’da şiddetli yağış! Trafik durdu, alt geçitleri su bastı

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Giriş: 18.06.2020 13:00
Güncelleme:18.06.2020 13:01
Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından sağanak yağış İstanbul’u etkisi altına aldı. Birçok bölgede dolu ve sağanak yağışı hayatı olumsuz etkilerken A Haber ekipleri sahada yaşananları anbean aktardı. Alt geçitleri su basarken araçlar kontak kapatmak zorunda kaldı. Dolu yağışı trafiğe sebebiyet verirken araçlara da zarar verdi.

ALT GEÇİT GÖLE DÖNDÜ

A Haber muhabiri Melis Coşan, "Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. O beklenen yağış başladı. Başakşehir'de alt geçidi adeta su bastı ve göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. Rögar kapağından taşan sular yavaş yavaş yola dökülüyor." dedi.

KENARA ÇEKİP BEKLEDİLER

Melis Coşan, "Motorcular kenara çekmek zorunda kaldı. Dolu yağışı nedeniyle trafikte yaşanırken sürücüler ilerlemekte zorlanıyor. Kaldırımlar suyla kaplandı." ifadelerini kullandı.

BİNALARIN ALTINA SAKLANDILAR

Bağcılar ve Güngören'de bir anda etkili olan yağış nedeniyle kimi vatandaşların binaların altında beklediği, kimi vatandaşların ise şemsiyelerini açtığı görüldü. Çocukların ise yağmur nedeniyle sokaklarda koşuşturması dikkat çekti.

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