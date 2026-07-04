İstanbul'da sıcak hava yerini yağışa bırakıyor

İstanbul'da bunaltıcı sıcakların yerini serin ve yağışlı hava alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği, özellikle Avrupa Yakası ve kuzey ilçeler için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Tekirdağ üzerinden kente ulaşması beklenen yağışlı hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği öngörülüyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural da Üsküdar Sahili'nden yaptığı yayında hava değişiminin gün içerisinde etkisini göstermesinin beklendiğini aktardı.