İkinci el araç alacaklar dikkat! İşte bilmeniz gereken püf noktalar

İkinci el araç piyasasında güvenli bir alışverişin en önemli aşamalarından biri, aracın kilometre ve hasar geçmişinin doğru şekilde sorgulanması. Bu kontroller, yalnızca olası maddi kayıpların önüne geçmekle kalmıyor, sürüş ve can güvenliği açısından da kritik önem taşıyor. Sigorta Uzmanı Halit Cebeci, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmelerde ikinci el araç alırken geçmiş kayıtların neden mutlaka incelenmesi gerektiğini anlattı. Cebeci, aracın gerçek kullanım geçmişine ulaşmanın yollarını aktarırken, gerekli sorgulamalar yapılmadan gerçekleştirilen alışverişlerde karşılaşılabilecek risklere de dikkat çekti.