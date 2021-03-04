Ataşehir’de dün saat 21.15 sıralarında mülkünü bir otel sahibine kiraya veren mal sahibi, “kira paylaşımı anlaşmazlığı” nedeniyle oteli satırla basarak dehşet saçtı. Otel sahibinin, kirayı diğer mal sahibi hissedarlara paylaştırmak yerine sadece kendisine vermesini isteyen şahıs, satır ile otele girerek lobideki masayı ve merdivenlerdeki korkulukları art arda vurarak parçaladı. O anlar kameraya yansıdı.