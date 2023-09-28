İstanbul’da sağanak sonrası su baskınları! AFAD vatandaşlara uyarı mesajı gönderdi

Son dakika haberleri… İstanbul’da beklenen kuvvetli yağış başladı. Bazı ilçelerde sağanak yağış sonrası su baskınları meydana geldi. AFAD tarafından vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı uyarı mesajı gitti. İstanbul Valisi Davut Gül de su baskını olacak yerlerin acil boşaltılmasını istedi. Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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