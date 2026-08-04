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Giriş Tarihi:
04 Ağustos 2026 08:43
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İstanbul'da sabah sis etkili oldu: Boğaz manzarası beyaza büründü
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, İstanbul Boğazı'nda etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin azaldığı sisli hava, Fatih Sarayburnu'ndan havadan görüntülendi.
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