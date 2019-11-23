İstanbul'da pes dedirten görüntü! Akşamları ortaya çıkan değnekçilerin rahatlığı dikkat çekti

İstanbul’un en işlek caddelerinde İSPARK değnekçilerinin önüne geçilemiyor. Değnekçilerin bazı otoparklarda sürücülerden para talep edip onları zor durumda bırakmaları sıkıntı yaşatıyor. Bazı otoparklar 24 saat açıkken, 12 saat hizmet verilen otoparklar, akşam saatlerinden itibaren "değnekçi" diye tabir edilen kişilerce işgal ediliyor. Son olarak İstanbul en işlek yeri olan Taksim'de görüntülenen değnekçinin rahat tavırları dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi (İSPARK)'a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden para talep eden kişilerin önüne geçilemiyor. İstanbul'da 14 yıldır faaliyette olan İSPARK otoparkları, günde 2 milyondan fazla araç sahibine hizmet veriyor. Bazı otoparklar 24 saat açıkken, 12 saat hizmet verilen otoparklar, akşam saatlerinden itibaren "değnekçi" diye tabir edilen kişilerce işgal ediliyor.

İSPARK DEĞNEKÇİLERİNİN ARDI ARKASI KESİLMİYOR!

O değnekçilerden biri dün akşam İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde görüntülendi. Beyoğlu İnönü caddesinin Taksim meydanına çıktığı noktayı kendisine mesken tutan değnekçi, sürücülerden para talep etti. Sürücüleri yönlendiren değnekçi kamerayı fark etmesine rağmen rahat tavırlarıyla para istemeyi sürdürdü.

SÜRÜCÜLER, DEĞNEKÇİLERDEN RAHATSIZ OLDUKLARINI BELİRTİYOR

Osman Uğur, "Görevli misin' diyorum, 'yok görevli değilim' diyorlar. 'İSPARK mı' diyorum, 'yok' diyorlar. 'Fiş kesebiliyor musun' diyorum, kesemiyor" dedi.

Recep Duygu da, "Resmi görevli olmadığı için para talebini gerçekleştirmedim. 'Ben buradayım, araçlara göz kulak oluyorum' dedi." diye konuştu. Taksi şoförü Ahmet Öztürk ise "Değnekçilere her zaman denk geliyoruz. İş beklediğimiz yerlerde geliyorlar, ücret talep ediyorlar. En son Sahrayıceddit'te gördüm. Yenisahra'da var. Çok yerde var. Durduruyor seni yolcu oluyor mesela orada, işi verirken para istiyor. Çok fazla var" ifadelerini kullandı.