02 Eylül 2024, Pazartesi
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İstanbul’da okullar açıldı trafikte yoğunluk oluştu
Anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında eğitime başladı. Öğrencilerin, eğitimin ilk gününde servislerle ve velilerinin özel araçları ile okula yolculukları başlarken, İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluştu. İstanbul Cep Trafik uygulamasında ise trafik yüzde 51’i geçti.