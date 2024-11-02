02 Kasım 2024, Cumartesi
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İstanbul'da Montessori Zirvesi! Zirvede ''mutlu çocuk'' vurgusu
İstanbul'da Palet Okulları Çamlıca Kampüsü'nde 3. Uluslararası Montessori Zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan YETEV bünyesindeki okullarda uyguladıkları Montessori metodunu ile eğitime yeni bir soluk getirmeye çalıştıklarını söyledi.