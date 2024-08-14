14 Ağustos 2024, Çarşamba
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İstanbul'da maganda dehşeti! Önce yerde sürükledi sonra ezdi
İstanbul'da trafik magandası, tartıştığı motosiklet sürücüsüne korku dolu anlar yaşattı. Motosiklet sürücüsüyle tartışan maganda, sürücüyü önce yerlerde sürükledi daha sonra da üzerinden geçti. Sürücüye dehşet yaşatan maganda olay yerinden kaçarken, talihsiz adamın bacağında 7 kırık oluştu. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı..