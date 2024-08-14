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İstanbul'da maganda dehşeti! Önce yerde sürükledi sonra ezdi

İstanbul'da maganda dehşeti! Önce yerde sürükledi sonra ezdi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.08.2024 15:09
İstanbul'da trafik magandası, tartıştığı motosiklet sürücüsüne korku dolu anlar yaşattı. Motosiklet sürücüsüyle tartışan maganda, sürücüyü önce yerlerde sürükledi daha sonra da üzerinden geçti. Sürücüye dehşet yaşatan maganda olay yerinden kaçarken, talihsiz adamın bacağında 7 kırık oluştu. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı..
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