İstanbul'da korkutan yangın! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

İstanbul'da korkutan yangın... Başakşehir ilçesindeki İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin kısa süre içinde büyüdüğü görülürken, dumanlar gökyüzünü kaplamış durumda... Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken peş peşe patlama sesleri duyuldu. Son dakika gelişmesinin detayları ve bölgeden ilk görüntüler haberimizde...

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