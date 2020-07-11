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İstanbul'da korkutan yangın! Mahallede panik yaşandı

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Giriş: 11.07.2020 14:22
Güncelleme:11.07.2020 14:23
Eyüpsultan Göktürk'te iki katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmek için olay yerine sevk edildi.

İstanbul Eyüpsultan Göktürk Caddesi üzerinde bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alev alev yanan evi gören vatandaşlar paniğe kapılarak sokağa döküldü.

ALEVLER KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Evden yükselen alevler kilometrelerce uzaktan görüldü.

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