İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Sıcaklıklar daha da düşecek mi?

Kar yağışı Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili oluyor. Peki kar yağışı ne kadar sürecek? Sıcaklıklar daha da düşecek mi? İstanbul'de etkili olan kar yağışı beklentiyi karşıladı mı? Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen merak edilenleri A Haber canlı yayınında açıkladı.