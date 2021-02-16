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İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Sıcaklıklar daha da düşecek mi?

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Giriş: 16.02.2021 10:47
Güncelleme:16.02.2021 11:01
Kar yağışı Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili oluyor. Peki kar yağışı ne kadar sürecek? Sıcaklıklar daha da düşecek mi? İstanbul'de etkili olan kar yağışı beklentiyi karşıladı mı? Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen merak edilenleri A Haber canlı yayınında açıkladı.
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
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