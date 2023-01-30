İstanbul’da kar ❄ yağışı etkili olmaya başladı

Milyonlarca İstanbullunun hasretle beklediği kar yağışı geçtiğimiz cumartesi günü kendisini bu sene ilk kez göstermişti. Şimdi de İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı etkili oldu. Yağış sonrası piste bulunan uçakların üzerinde kar birikintisi oluştu. Ayrıca otoyollarda da kar zemini kapladı. İşte yeni görüntüler…

İstanbul Havalimanında akşam saatlerinde başlayan ve kısa süreli etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüye büründü.

Etkili olan yağış sonrası İstanbul Havalimanı pisti üzerinde bulunan park halindeki uçak ve araçların üzerinde kar birikintisi oluştu.

Kısa süreli etkili olan kar yağışı sona ererken, İstanbul Havalimanında uçak seferlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı.