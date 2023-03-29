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İstanbul'da kar yağışı başladı! İşte yurttan kar manzaraları...

A Haber
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Giriş: 29.03.2023 11:38
Bu sene tam anlamı ile kış yaşanmazken mart ayının son günlerinde 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' sözü gerçek oldu. Salı günü başlayan sağanak yağış İstanbul ve Ankara'da yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların 8 ila 15 derece birden düşeceğini açıklarken, 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaştı. A Haber ekipleri son durumu aktardı.
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