17 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatı kısmında yangın çıktı

İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatı kısmında yangın çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2023 23:11
Güncelleme:16.09.2023 23:16
İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatı kısmında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'nın Mercan kapısının olduğu bölümün çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale etti.

Kapalıçarşı’da yangın çıktı
Kapalıçarşı'da yangın çıktı
8 ilde dev operasyon
8 ilde dev operasyon
Afyonkarahisar’da helikopter kazası!
Afyonkarahisar'da helikopter kazası!
Esenyurt’ta 250 bin dolar çalındı: O anlar kamerada
Esenyurt'ta 250 bin dolar çalındı: O anlar kamerada
Antalya’da ilginç kaza kamerada!
Antalya'da ilginç kaza kamerada!
Bursa’da vahşi cinayet ve intahar!
Bursa'da vahşi cinayet ve intahar!
Osmangazi Köprüsü’nde garip anlar
Osmangazi Köprüsü'nde garip anlar
Küle dönen bölge yeniden yeşerecek
Küle dönen bölge yeniden yeşerecek
Fındık üreticileri kurutma mesaisinde
Fındık üreticileri "kurutma" mesaisinde
Çöp kamyonu kamyonet ile çarpıştı!
Çöp kamyonu kamyonet ile çarpıştı!
’Yassıada’dan Demokrasi ve Özgürlük Adası’na
'Yassıada'dan Demokrasi ve Özgürlük Adası'na
Ula Göleti’nde kuraklık alarmı!
Ula Göleti'nde kuraklık alarmı!
Daha Fazla Video Göster