İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatı kısmında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'nın Mercan kapısının olduğu bölümün çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale etti.