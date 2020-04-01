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01.04.2020

İstanbul’da kahvehanede oyun oynayan 26 kişi yakalandı

Esenler ilçesinde kahvehaneye operasyon düzenleyen güvenlik güçleri içeride 26 kişiyi yakaladı. Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehanenin sahibine adli işlem yapılırken bazı kişilerin kahvehanenin deposuna saklandıkları anlar kameraya yansıdı.

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