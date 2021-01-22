22 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da tramvay trafik nedeniyle ilerleyemedi! Vatandaşlar yollara döküldü

İstanbul'da tramvay trafik nedeniyle ilerleyemedi! Vatandaşlar yollara döküldü

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.01.2021 21:31
Güncelleme:22.01.2021 21:51
İstanbul’da kısıtlamaya dakikalar kala evlerine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu trafik yoğunluğu nedeniyle Bağcılar-Cevizlibağ seferini yapan tramvaylar durdu. Trafik nedeniyle ilerleyemeyen tramvaylardan inen vatandaşlar yollarına yürüyerek devam etti.

Korona virüs ile mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına sayılı dakikalar kala İstanbul'da evine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu trafik yoğunluğu sürüyor.

Cevizlibağ'dan Millet Caddesi istikametine giden araçların oluşturduğu araç trafiği nedeniyle Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaylar araç ile tramvay yolunun birleştiği noktada durdu.

Trafiğin durması nedeniyle vatmanlar tramvayların kapılarını açtı.

Tramvayların kapılarının açılmasının ardından vatandaşlar yollarına yürüyerek devam etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Tramvay trafiğe takılınca...
Tramvay trafiğe takılınca...
Yoğun bakımdaki Türk hastayı ölüme terk ettiler!
Yoğun bakımdaki Türk hastayı ölüme terk ettiler!
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik kilit
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik kilit
Şelale buz tuttu
Şelale buz tuttu
Sokakta görürseniz polise şikayet edin!
Sokakta görürseniz polise şikayet edin!
HDP'li vekilden evlat nöbetindeki annelere küstah hareket!
HDP'li vekilden evlat nöbetindeki annelere küstah hareket!
II. Abdülhamid'in torunu için Ayasofya’da gıyabi cenaze namazı
II. Abdülhamid'in torunu için Ayasofya’da gıyabi cenaze namazı
O ilimizde mutant virüs paniği!
O ilimizde mutant virüs paniği!
Kar yolları kapadı! 6 minibüs yolda mahsur kaldı
Kar yolları kapadı! 6 minibüs yolda mahsur kaldı
Fardan çıkanlar şoke etti
Fardan çıkanlar şoke etti
Ölüme meydan okudular
Ölüme meydan okudular
O'nu anlatan Hilye-i Şerif
O'nu anlatan Hilye-i Şerif
Daha Fazla Video Göster