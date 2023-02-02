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İstanbul'da İETT otobüsü durağa girdi! Yaralılar var! İşte ilk görüntüler...

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Giriş: 02.02.2023 19:00
İstanbul Bahçelievler D-100 üzerinde İETT otobüsü durağa girdi. Durakta bekleyen yolculardan yaralılar olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İETT otobüsü durağa daldı girdi
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