İstanbul’da İETT otobüsü arıza yaptı uzun araç kuyrukları oluştu

Son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüsü arızalarına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan'dan Gaziosmanpaşa'ya çıkan caddede İETT otobüsü arıza yaptı. Arıza yapan otobüs tamir edilmek için uğraşılınca caddede trafik yoğunluğu oluştu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN