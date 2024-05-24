24 Mayıs 2024, Cuma
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İstanbul’da hareketli dakikalar: İETT otobüsü yandı, vatandaş yangın söndürme tüpüyle müdahale etti
Kağıthane’de içerisinde yolcu olan seyir halindeki İETT otobüsünün motorunda yangın çıktı. Vatandaşların panik yaşadığı olayda, otobüse çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Yaşanan hareketli anlar kameralara yansırken, sürücüler gökyüzünü kaplayan duman nedeniyle ilerlemekte zorlandı.