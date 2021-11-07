07 Kasım 2021, Pazar
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İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı? Ne zaman açılacak? 43. İstanbul Maratonu nedeniyle…
İstanbul Maratonu'nun 43'üncüsü bugün koşulacak. Dünya üzerinde kıtalar arası koşulan tek maraton için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatıldı. Peki hangi yollar trafiğe kapatıldı? Alternatif güzergahlar neler? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.