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İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı? Ne zaman açılacak? 43. İstanbul Maratonu nedeniyle…

A Haber
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Giriş: 07.11.2021 09:34
İstanbul Maratonu'nun 43'üncüsü bugün koşulacak. Dünya üzerinde kıtalar arası koşulan tek maraton için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatıldı. Peki hangi yollar trafiğe kapatıldı? Alternatif güzergahlar neler? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı İSTANBULLULAR DİKKAT! BU YOLLAR TRAFİĞE KAPALI

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