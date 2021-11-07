İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı! 43. İstanbul Maratonu'nda hangi yollar kapalı? İstanbul kapalı yollar...

Son dakika haberine göre: 43. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar saat 03.00'te ulaşıma kapatıldı. Bugün milyonlarca İstanbullu vatandaş, bir kez daha maratona çıkacak. Peki İstanbul Maratonu sırasında hangi yollar kapalı olacak? İşte İstanbul Valiliği tarafından açıklanan 7 Kasım Pazar İstanbul kapalı yollar listesi.

Giriş Tarihi: 07.11.2021 06:48 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 09:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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