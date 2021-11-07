07 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı! 43. İstanbul Maratonu'nda hangi yollar kapalı? İstanbul kapalı yollar...

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı! 43. İstanbul Maratonu'nda hangi yollar kapalı? İstanbul kapalı yollar...

Son dakika haberine göre: 43. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar saat 03.00'te ulaşıma kapatıldı. Bugün milyonlarca İstanbullu vatandaş, bir kez daha maratona çıkacak. Peki İstanbul Maratonu sırasında hangi yollar kapalı olacak? İşte İstanbul Valiliği tarafından açıklanan 7 Kasım Pazar İstanbul kapalı yollar listesi.

Giriş Tarihi: 07.11.2021 06:48 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 09:35
  • 1
  • 12
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı! 43. İstanbul Maratonu’nda hangi yollar kapalı? İstanbul kapalı yollar...

İstanbul Maratonu sırasında kapalı olacak yollar belli oldu. İşte İstanbul Valiliği tarafından açıklanan 7 Kasım Pazar İstanbul kapalı yollar listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı! 43. İstanbul Maratonu’nda hangi yollar kapalı? İstanbul kapalı yollar...

İSTANBUL MARATONU 2021 KAPALI YOLLAR

İstanbul Valiliği ise "43. İstanbul Maratonu" nedeniyle 7 Kasım'da geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Yapılan açıklamada kapatılacak yollar, alternatif yollar ve kapalı olacakları saatler şöyle sıralandı:

KAPAMA SAATİ: 06.00

Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır)

Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu)

Ankara Caddesi

Arabalı Vapur girişleri

Gülhane Parkı sahil alt girişleri

Ayasofya Meydan

Alemdar Caddesi

At Meydanı Caddesi

Divanyolu Caddesi

  • 3
  • 12
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı! 43. İstanbul Maratonu’nda hangi yollar kapalı? İstanbul kapalı yollar...

Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar

Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)

Langa Bostan sokak

Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci – Bakırköy arası)

Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren Kapanacak)

Atatürk havalimanı Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak

Yeşilyurt istasyon Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak

Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacak

Cemil Birsel ışıklar sahil yolu havuzlu kavşak arası komple çift yönlü kapatılacaktır. (Bu Cadde ve Sokaklara çıkan güzergâh üzerindeki bağlantı noktaları kapatılacaktır.)

  • 4
  • 12
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı! 43. İstanbul Maratonu’nda hangi yollar kapalı? İstanbul kapalı yollar...

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Atatürk Bulvarı

Balat sahil yolu

Fevzipaşa Caddesi

Yavuz Selim Caddesi

Şehzadebaşı Caddesi

Vezneciler Caddesi

Kadırga Liman Caddesi

Türkeli Caddesi

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı

Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri

Demiryolu Caddesi

  • 5
  • 12
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı! 43. İstanbul Maratonu’nda hangi yollar kapalı? İstanbul kapalı yollar...

B BÖLGE SORUMLULUK ALANI KAPANACAK YOLLAR

KAPAMA SAATİ: 03.00 (15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNE ÇIKAN YOLLAR)

Gayrettepe Melas Otel önü D-100 Güney Katılım (Yıldız Posta ve Esentepe istikametine mecburi yön verilecek)

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım (Beşiktaş istikametine mecburi yön verilecek)

Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım (Fulya'dan gelen akım Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım (Sarıyer istikametine mecburi yön verilecek)