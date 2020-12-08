08 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da hamile eşi için yardım isteyen adamın dilenci olduğu ve içki masasında fotoğrafları ortaya çıktı

İstanbul'da hamile eşi için yardım isteyen adamın dilenci olduğu ve içki masasında fotoğrafları ortaya çıktı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.12.2020 14:18
Güncelleme:08.12.2020 14:30
Esenler’de sokakta bağırarak yardım dileniyordu gerçekler ortaya çıktı. “Eşim hamile” diyerek yardım isteyen dilencinin eşinden boşandığı ortaya çıktı. Şahsın içki masaları paylaştığı görüldü.  Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, M.K.'ya ulaştıklarını ve bilgilerini kendileriyle paylaşmadığını ve şahsın Esenler'de oturmadığını, bir mesajla duyurdu.

Esenler'de sokakta "Karım hamile, sabahtan beri borç para arıyorum, yardım edin, Kur'an çarpsın geri öderim" diye bağırarak dilenen M.K., sosyal medyada gündem olmuştu. M.K.'nın isyanını çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaştı ve yardım çağrısında bulundu. Ancak M.K.'nın yardım isteği de, isyanı da sahte çıktı.



ESENLER'DE OTURMUYOR, ADRES VERMEDİ

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, M.K.'ya ulaştıklarını ve bilgilerini kendileriyle paylaşmadığını ve şahsın Esenler'de oturmadığını, attığı bir tweetle duyurdu.

Göksu, "Sosyal medyada paylaşılan videodaki kişiye ulaştık. Şahıs Esenler'de oturmadığını ifade etti. Nerede oturduğunun önemli olmadığını ve her şartta yardım edeceğimizi söylememize rağmen adresini vermekten imtina etti. Konunun her açıdan takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.



FARKLI İLÇELERDE DE BU YOLLA DİLENCİLİK YAPIYOR

Edinilen bilgiye göre M.K.'nın eşi hamile değil ve eşinden ayrı. Çevresindekilere Ümraniye'de oturduğu bilgisini vermiş ancak adresi yalan ve bu yolla farklı ilçelerde de dilencilik yaparak para topluyor.



VİDEO VE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

M.K.'nın Gazi Mahallesi'nde de aynı ajitasyonu yaptığı video görüntüleri ve insanlardan para yardımı istemesine rağmen sosyal medya hesaplarında içki masaları paylaştığı ortaya çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gizem zinciri büyüyor
Gizem zinciri büyüyor
Karım hamile yalanı! Gerçek ortaya çıktı
"Karım hamile" yalanı! Gerçek ortaya çıktı
Film gibi olay! 2,5 milyonun peşinde...
Film gibi olay! 2,5 milyonun peşinde...
Görenler şaştı kaldı!
Görenler şaştı kaldı!
Çatalca halkının köpek isyanı
Çatalca halkının köpek isyanı
Park halindeki araca böyle saldırdı
Park halindeki araca böyle saldırdı
O bölgede yer altı sularının yüzde 85'i tükendi
O bölgede yer altı sularının yüzde 85'i tükendi
Yapılandırmada büyük fırsat
Yapılandırmada büyük fırsat
Kafeye dalıp tezgaha sıçradı
Kafeye dalıp tezgaha sıçradı
İstanbullulara metrobüs zulmü!
İstanbullulara metrobüs zulmü!
Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu
Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu
İstanbul'da pitbull dehşeti
İstanbul'da pitbull dehşeti
Daha Fazla Video Göster