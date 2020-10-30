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İstanbul'da görenleri hayrete düşüren ev! Durup fotoğraf çektiriyorlar

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Giriş: 30.10.2020 11:51
Güncelleme:30.10.2020 12:25
Hayalindeki evi yapmak isteyen bir vatandaş evini öyle bir hale getirdi ki görenler hayrete düşüyor. İstanbul'da Star Wars filminin tutkulu hayranı evin tamamını o konsept ile dizayn etti. Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı. İşte o ev ve detayları...

Hayalindeki evi yapmak isteyen bir vatandaş evini öyle bir hale getirdi ki görenler hayrete düşüyor. İstanbul'da Star Wars filminin tutkulu hayranı evin tamamını o konsept ile dizayn etti. Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı. İşte o ev ve detayları...

İstanbulda görenleri hayrete düşüren ev! Durup fotoğraf çektiriyorlar İSTANBUL'DA GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜREN EV! DURUP FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR

Görenleri hayrete düşüren ev!
Görenleri hayrete düşüren ev!
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