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İstanbul'da görenleri hayrete düşüren ev! Durup fotoğraf çektiriyorlar
Hayalindeki evi yapmak isteyen bir vatandaş evini öyle bir hale getirdi ki görenler hayrete düşüyor. İstanbul'da Star Wars filminin tutkulu hayranı evin tamamını o konsept ile dizayn etti. Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı. İşte o ev ve detayları...
Hayalindeki evi yapmak isteyen bir vatandaş evini öyle bir hale getirdi ki görenler hayrete düşüyor. İstanbul'da Star Wars filminin tutkulu hayranı evin tamamını o konsept ile dizayn etti. Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı. İşte o ev ve detayları...