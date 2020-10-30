İstanbul'da görenleri hayrete düşüren ev! Durup fotoğraf çektiriyorlar

Hayalindeki evi yapmak isteyen bir vatandaş evini öyle bir hale getirdi ki görenler hayrete düşüyor. İstanbul'da Star Wars filminin tutkulu hayranı evin tamamını o konsept ile dizayn etti. Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı. İşte o ev ve detayları...

Hayalindeki evi yapmak isteyen bir vatandaş evini öyle bir hale getirdi ki görenler hayrete düşüyor. İstanbul'da Star Wars filminin tutkulu hayranı evin tamamını o konsept ile dizayn etti. Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı. İşte o ev ve detayları...