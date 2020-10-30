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İstanbul'da görenleri hayrete düşüren ev! Durup fotoğraf çektiriyorlar

Hayalindeki evi yapmak isteyen bir vatandaş evini öyle bir hale getirdi ki görenler hayrete düşüyor. İstanbul'da Star Wars filminin tutkulu hayranı evin tamamını o konsept ile dizayn etti. Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı. İşte o ev ve detayları...

Giriş Tarihi: 30.10.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 12:24
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İstanbul'da görenleri hayrete düşüren ev! Durup fotoğraf çektiriyorlar

Hayalindeki evi yapmak isteyen bir vatandaş evini öyle bir hale getirdi ki görenler hayrete düşüyor. İstanbul'da Star Wars filminin tutkulu hayranı evin tamamını o konsept ile dizayn etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul'da görenleri hayrete düşüren ev! Durup fotoğraf çektiriyorlar

Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı.

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İstanbul'da görenleri hayrete düşüren ev! Durup fotoğraf çektiriyorlar

İşte o ev ve detayları...

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İstanbul'da görenleri hayrete düşüren ev! Durup fotoğraf çektiriyorlar

Tasarladığı ev sanki ev değil uzay üssü gibi.

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İstanbul'da görenleri hayrete düşüren ev! Durup fotoğraf çektiriyorlar

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