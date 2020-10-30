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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul'da görenleri hayrete düşüren ev! Durup fotoğraf çektiriyorlar İstanbul'da görenleri hayrete düşüren ev! Durup fotoğraf çektiriyorlar
Hayalindeki evi yapmak isteyen bir vatandaş evini öyle bir hale getirdi ki görenler hayrete düşüyor. İstanbul'da Star Wars filminin tutkulu hayranı evin tamamını o konsept ile dizayn etti. Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı. İşte o ev ve detayları...
Giriş Tarihi: 30.10.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 12:24
Hayalindeki evi yapmak isteyen bir vatandaş evini öyle bir hale getirdi ki görenler hayrete düşüyor. İstanbul'da Star Wars filminin tutkulu hayranı evin tamamını o konsept ile dizayn etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu aktardı.
İşte o ev ve detayları...
Tasarladığı ev sanki ev değil uzay üssü gibi.
Dışı geleneksel içi teknoloji çağı.