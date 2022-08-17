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İstanbul'da genç kızlara taşıyıcı annelik tezgahı kurdular! Tüp bebek merkezine soruşturma

A Haber
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Giriş: 17.08.2022 08:52
İstanbul Etiler'deki bir tüp bebek merkezi akılalmaz bir skandala imza attı. İstanbul'da kimsesiz veya maddi durumu kötü olan kız çocuklarına buradaki kişiler vasıtasıyla ulaşıldığı ve anlaşma sonrası kız çocuklarının tüm masraflarının karşılanıp taşıyıcı annelik için önce yumurta büyütme tedavisine başladıkları ardından ise tedavi için kızları KKTC veya Gürcistan'a gönderdikleri iddia edildi.
Genç kızlara taşıyıcı annelik tezgahı! GENÇ KIZLARA TAŞIYICI ANNELİK TEZGAHI!

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