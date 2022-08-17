Genç kızlara taşıyıcı annelik tezgahı kurdular! Tüp bebek merkezine soruşturma

İstanbul Etiler'deki bir tüp bebek merkezi akılalmaz bir skandala imza attı. İstanbul'da kimsesiz veya maddi durumu kötü olan kız çocuklarına buradaki kişiler vasıtasıyla ulaşıldığı ve anlaşma sonrası kız çocuklarının tüm masraflarının karşılanıp taşıyıcı annelik için önce yumurta büyütme tedavisine başladıkları ardından ise tedavi için kızları KKTC veya Gürcistan'a gönderdikleri iddia edildi.

Sabah Giriş Tarihi: 17.08.2022 06:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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